La presentazione del francobollo per i 140 anni del Piccolo (Foto: @ComunediTrieste)

10 Dic 2021

Trieste, un francobollo e una mostra per i 140 anni del Piccolo

Con il direttore Omar Monestier e la condirettrice Roberta Giani, alla presentazione, fra gli altri, anche il presidente della Regione Fedriga e il sindaco Dipiazza. Ospite d'onore, con un intervento in video, il ministro Giorgetti. L'anniversario festeggiato anche con uno striscione esposto sulla facciata del Municipio.

Il Piccolo compie 140 anni e per l'occasione il ministero dello Sviluppo economico gli dedica un francobollo speciale. Il francobollo è stato svelato oggi, 10 dicembre, giorno dell'emissione e dell'annullo speciale, nella sede centrale di Poste Italiane, in piazza Vittorio Veneto, a Trieste. "Un compleanno speciale", titola il quotidiano dando notizia della presentazione, durante la quale è anche stata inaugurata la mostra che ripercorre la storia del giornale di Trieste e della Venezia Giulia attraverso le prime pagine più significative.



Alla cerimonia hanno preso parte, fra gli altri, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che a fine cerimonia sono stati intervistati dal direttore Piccolo Omar Monestier e dalla condirettrice Roberta Giani.



Ospite d'onore, con un intervento in video, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che ha sottolineato l'importanza del quotidiano come sentinella dei Balcani e l'attualità dei valori – indipendenza, imparzialità e onestà – annunciati nel primo numero a firma di Teodoro Mayer.



Presenti anche i vertici di Poste italiane: l'amministratore delegato di Poste Pay Marco Siracusano, il responsabile nazionale di Filatelia Enrico Menegazzo e il direttore della Filiale di Trieste Matteo Zampieri.



A realizzare il francobollo commemorativo l'illustratore triestino Max Calò. L'anniversario del Piccolo, nato nel 1881, è stato festeggiato anche da uno striscione celebrativo esposto sulla facciata del Municipio e firmato, anch'esso, da Calò.