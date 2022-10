Turchia, arrestati 10 giornalisti di media pro-curdi

25 Ott 2022

Lo ha denunciato su Twitter il sindacato della stampa turca (Tgs), fornendo la lista dei cronisti finiti in manette in sei città del Paese nell'ambito di un'inchiesta della procura di Ankara. Sequestrati anche pc, portatili, giornali e magazine in curdo, carte d'identità, libri.

Sono stati arrestati in Turchia 10 giornalisti di due agenzie di stampa pro-curde, la Mezopotamya e la Jin. Lo ha denunciato su Twitter il sindacato della stampa turca (Tgs), fornendo la lista dei giornalisti finiti in manette in sei città del Paese nell'ambito di un'inchiesta della procura di Ankara: Diren Yurtsever, Selman Guzelyuz, Emrullah Acar, Hakan Yalcin, Berivan Altan, Zemo Aggoz, Ceylan Sahinli (Mezopotamya), Habibe Eren, Oznur Deger e Derya Ren (Jin).



Secondo l'agenzia Jin, la polizia ha arrestato i giornalisti con dei blitz nelle loro abitazioni, portandoli via con le manette ai polsi. Stando all'agenzia Mezopotamya, i giornalisti sono stati vittime di aggressioni fisiche e verbali e gli agenti hanno sequestrato pc, portatili, giornali e magazine in curdo, carte d'identità e più di 100 libri in una casa. I motivi dell'arresto non sono stati precisati. (Adnkronos)



Foto di Meriç Dağlı via Unsplash (particolare)