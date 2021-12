Tv locali, Assostampa Molise scrive alla Regione (Foto: nuovatvdigitale.mise.gov.it)

23 Dic 2021

Tv locali, Assostampa Molise: «La Regione sostenga la transizione al nuovo digitale terrestre»

Il sindacato regionale scrive al governatore Toma affinché valuti «la necessità e l'opportunità» di una misura straordinaria di contribuzione alla spesa che le emittenti dovranno affrontare nei prossimi mesi per poter continuare a irradiare il segnale nei territori, come accade anche in altre regioni.

«Alcune regioni italiane, tra cui il Veneto, hanno stanziato fondi per sostenere le Tv locali nel passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, che avverrà nel 2022. Le aziende sono chiamate a un notevole sforzo tecnologico e, ovviamente, a un cospicuo impegno economico per continuare a irradiare il segnale nei territori». Lo scrive il presidente dell'Assostampa Molise, Giuseppe Di Pietro, al presidente della Regione, Donato Toma.



«Considerando il tema dell'informazione centrale per il Molise, anche alla luce della congiuntura sanitaria e delle sfide socio-economiche che ci attendono, Le sottopongo – prosegue la missiva – la necessità e l'opportunità di sostenere i nuovi investimenti che le emittenti dovranno effettuare nei prossimi mesi, attraverso una misura straordinaria di contribuzione alla spesa».