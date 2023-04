La vice presidente della Commissione europea. Vera Jourova (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

27 Apr 2023

Ue, Jourova: «L'ok alle norme sulle querele bavaglio arriverà entro la fine del mandato»

La vice presidente della Commissione europea: «Il processo non è facile. Non voglio che in Europa si abusi del sistema giudiziario contro i giornalisti e la libertà di parola».

«Il processo» per adottare la legislazione anti-Slapp contro le querele-bavaglio, «non è facile. Dobbiamo difendere con forza la proposta. Ma credo ancora che potremmo vedere dei progressi prima della fine del mandato di questa Commissione. Non voglio che in Europa si abusi del sistema giudiziario contro i giornalisti e la libertà di parola». Così la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova, in un'intervista organizzata dal gruppo di agenzie di stampa, tra cui Ansa, riunite nella European Newsroom, in vista della Giornata mondiale della libertà di stampa. (Ansa).