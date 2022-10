Un momento del Congresso Unarga a Cavallino Treporti Un momento del Congresso Unarga a Cavallino Treporti Un momento del Congresso Unarga a Cavallino Treporti

10 Ott 2022

Unaga, Roberto Zalambani rieletto presidente

In Giunta esecutiva anche i vicepresidenti Fabrizio Stelluto (Veneto-Trentino Alto Adige), Geppina Landolfo (Campania) e Roberto Ambrogi (Lazio). Segretario generale Gian Paolo Girelli (Friuli Venezia Giulia), segretario generale aggiunto Donato Fioriti (Abruzzo), tesoriere Efrem Tassinato.

«Siamo consapevoli di come il nostro compito di giornalisti che si occupano di agroalimentare, ambiente e turismo, sia particolarmente importante in relazione agli scenari che si stanno delineando, soprattutto dal punto di vista del cambiamento climatico. L'impegno primario sarà la formazione dei giovani, che devono tornare ad appassionarsi alla professione». Così Roberto Zalambani, rieletto per acclamazione alla presidenza dell'Unarga (Unione nazionale dei giornalisti agricoli, alimentari, ambiente ed energie italiani), a conclusione del Congresso che ha visto riuniti a Cavallino Treporti (Venezia), una cinquantina di giornalisti appartenenti alle Arga di tutt'Italia.



Assieme a Zalambani, entrano nella Giunta esecutiva i vicepresidenti Fabrizio Stelluto (Veneto-Trentino Alto Adige), Geppina Landolfo (Campania) e Roberto Ambrogi (Lazio); segretario generale Gian Paolo Girelli (Friuli Venezia Giulia), segretario generale aggiunto Donato Fioriti (Abruzzo), tesoriere Efrem Tassinato. Il nuovo Consiglio nazionale rimarrà in carica quattro anni.



«È stato per noi impegnativo organizzare il Congresso nazionale Unarga in Veneto, ma siamo soddisfatti di aver portato l'attenzione su un territorio, quello di Cavallino Treporti, meno conosciuto rispetto a città come Venezia e Verona, ma particolarissimo dal punto di vista ambientalistico e climatico», ha detto Fabrizio Stelluto, presidente Arga Veneto e Trentino.



«La sfida per il prossimo triennio – ha aggiunto – sarà proprio quella di dare luce ad angoli meno frequentati dal turismo di massa, ma non per questo meno interessanti. L'altra sfida che dovremo affrontare è quella di una comunicazione corretta anche sul fronte delle questioni ambientali. Soprattutto noi giornalisti specializzati su questi temi siamo chiamati a fare la nostra parte».



Il segretario generale Gian Paolo Girelli ha tracciato, da un lato, un quadro dei problemi della professione e, dall'altro, si è soffermato su temi particolarmente notiziabili per i giornalisti Unarga, come lo spreco alimentare e il caro-energia. La presentazione del bilancio triennale è spettata al tesoriere Efrem Tassinato. Si sono quindi susseguiti gli interventi dei delegati delle varie regioni.



Ha concluso i lavori Claudio Silvestri, rappresentante della Federazione nazionale della Stampa italiana in seno all'Unarga, che non ha espresso dubbi sul fatto che «la stampa specializzata rappresenti il futuro della professione».