Tommaso Cerno (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

10 Mar 2026

Usigrai: «Col nuovo programma di Cerno ennesimo autogol del vertice Rai»

Il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico dopo la prima puntata, su RaiDue, della nuova striscia affidata al direttore del Giornate: «Solidarietà ai tanti colleghi e colleghe che resistono per garantire un'informazione equilibrata, plurale e completa come prevede il contratto di servizio».

«Non contento dell'enorme danno di immagine dopo la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, non pago di aver ridotto ai minimi termini l'audience di RaiTre, questo vertice aziendale è riuscito a mettere nuovamente in grande difficoltà l'azienda e chi ci lavora chiamando l'ennesimo esterno. Un collaboratore pagato 1000 euro al minuto, 11mila euro a puntata che ha esordito in onda dicendo agli italiani che non devono lamentarsi dei rincari dovuti dall'attacco all'Iran». Lo afferma l'Esecutivo Usigrai all'indomani della prima puntata della nuova striscia affidata a Tommaso Cerno, in onda su RaiDue dal 9 marzo 2026.



«Pura propaganda, pagata con il canone», rileva l'Usigrai, che incalza: «Cos'altro attende i telespettatori nelle prossime puntate del programma del direttore de Il Giornale ed ex senatore eletto con il Pd? La nostra solidarietà ai tanti colleghi e colleghe che resistono per garantire un'informazione equilibrata, plurale e completa come prevede il contratto di servizio». (mf)