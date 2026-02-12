CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Tommaso Cerno (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Usigrai 10 Mar 2026

Usigrai: «Col nuovo programma di Cerno ennesimo autogol del vertice Rai»

Il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico dopo la prima puntata, su RaiDue, della nuova striscia affidata al direttore del Giornate: «Solidarietà ai tanti colleghi e colleghe che resistono per garantire un'informazione equilibrata, plurale e completa come prevede il contratto di servizio».

«Non contento dell'enorme danno di immagine dopo la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, non pago di aver ridotto ai minimi termini l'audience di RaiTre, questo vertice aziendale è riuscito a mettere nuovamente in grande difficoltà l'azienda e chi ci lavora chiamando l'ennesimo esterno. Un collaboratore pagato 1000 euro al minuto, 11mila euro a puntata che ha esordito in onda dicendo agli italiani che non devono lamentarsi dei rincari dovuti dall'attacco all'Iran». Lo afferma l'Esecutivo Usigrai all'indomani della prima puntata della nuova striscia affidata a Tommaso Cerno, in onda su RaiDue dal 9 marzo 2026.

«Pura propaganda, pagata con il canone», rileva l'Usigrai, che incalza: «Cos'altro attende i telespettatori nelle prossime puntate del programma del direttore de Il Giornale ed ex senatore eletto con il Pd? La nostra solidarietà ai tanti colleghi e colleghe che resistono per garantire un'informazione equilibrata, plurale e completa come prevede il contratto di servizio». (mf)

@fnsisocial
Usigrai
06 Mar 2026
Usigrai: «L'azienda ricorre all'ennesimo esterno per la striscia informativa su Rai 2»
Usigrai
19 Feb 2026
Usigrai: «Si dimette il direttore di Rai Sport. Restano le responsabilità del vertice Rai sulle scelte nella gestione dell'azienda»
Usigrai
17 Feb 2026
Usigrai: «Nuovo programma affidato a un esterno, è inaccettabile. Presentata segnalazione alla Corte dei Conti»
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze05 Mar 2026
La redazione de La Stampa in assemblea permanente, il quotidiano non è in edicola. Il Cdr: «Quanto sta accadendo è uno strappo grave»
Appuntamenti26 Feb 2026
'Referendum Giustizia: le ragioni del SÌ e le ragioni del NO', incontro informativo il 4 marzo
La polemica20 Feb 2026
Cdr Tgr Rai: «Da Ranucci parole inaccettabili, nelle sedi regionali non si viene 'deportati'»
Cdr18 Feb 2026
Fnsi: «Solidarietà al Cdr di Repubblica, la direzione rispetti le iniziative di protesta assunte in base al contratto»
Servizio pubblico13 Feb 2026
Usigrai, Macheda: «Adesione massiccia allo sciopero delle firme»
Servizio pubblico12 Feb 2026
Sciopero delle firme in Rai, Cdr e fiduciario RaiSport: «Importante il sostegno dei colleghi»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits