CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Minacce 30 Mar 2026

Usigrai e Cdr Tgr: «Ancora un'aggressione intollerabile a una troupe a Roma». Solidarietà anche da Stampa Romana

I rappresentanti sindacali: «Una collega della Tgr Lazio stava seguendo la piccola manifestazione di un gruppo di anarchici per commemorare la scomparsa di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, quando con un colpo di mano uno dei manifestanti le ha fatto cadere il microfono». L'Assostampa: «Nuovo inaccettabile caso di violenza e intimidazione nei confronti di chi cerca di esercitare il diritto di cronaca».

«Ancora un episodio con al centro una troupe della Tgr Lazio durante le riprese al Parco degli Acquedotti, dove un gruppo di anarchici si era radunato per commemorare la scomparsa di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due attivisti morti secondo gli inquirenti mentre fabbricavano un ordigno artigianale. La collega della Tgr Lazio seguiva con la troupe la piccola manifestazione quando con un colpo di mano uno dei manifestanti faceva cadere il microfono». Lo denunciano in una nota diffusa domenica 29 marzo 2026 l'Esecutivo Usigrai, il Coordinamento Cdr Tgr e il Cdr Tgr Lazio.

«Non è tollerabile – concludono i rappresentanti sindacali - che operatori dell'informazione siano ostacolati in modo violento nello svolgimento del loro lavoro mentre esercitano il diritto di cronaca». (anc)

La solidarietà dell'Associazione Stampa Romana
L'Associazione Stampa Romana esprime solidarietà alla giornalista e alla troupe della Tgr del Lazio aggrediti mentre facevano il loro lavoro, seguendo al Parco degli Acquedotti la commemorazione dei due anarchici morti qualche giorno fa per l'esplosione di un ordigno.
Un nuovo inaccettabile caso di violenza e intimidazione nei confronti di chi cerca di esercitare il diritto di cronaca.
La segreteria dell'Asr

@fnsisocial
Minacce
28 Mar 2026
Cdr Videonews: «Giornalista di Fuori dal Coro pesantemente aggredita da una presunta occupatrice di case»
Minacce
24 Mar 2026
Giornalisti minacciati, Ossigeno per l'informazione: «759 casi in Italia nel 2025, aumento del 47%»
Minacce
23 Mar 2026
Roma, troupe della Tgr Lazio aggredita durante un servizio. La solidarietà di Usigrai, Cdr Tgr Rai e Stampa Romana
 Le altre news

Articoli correlati

Internazionale28 Mar 2026
Libano, Ifj: «Condanniamo con la massima fermezza l'assassinio di 3 giornalisti perpetrato da Israele»
Associazioni13 Mar 2026
«Cronista di Piazzapulita querelato perché rivolge domande, il Gip archivia». Soddisfatta l'Assostampa Puglia
Libertà di informazione11 Mar 2026
Referendum giustizia, Gratteri contro Il Foglio. Costante: «Le minacce violano l'articolo 21»
Associazioni19 Feb 2026
Veneto, solidarietà di sindacato e Ordine regionali ai colleghi Bettin e Brotto aggrediti a Padova
Lutto15 Feb 2026
Morto il giornalista Michele Albanese, da anni sotto scorta per le inchieste sulla 'ndrangheta
Istituzioni11 Feb 2026
Fnsi: «Bene aggravante per i reati contro gli operatori dell'informazione, ma provvedimento parziale»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits