Il presidente del M5s, Giuseppe Conte (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

20 Nov 2024

Usigrai: «L'intervista di RaiNews a Conte uno spot alla Costituente del M5s»

I rappresentanti sindacali dei giornalisti del servizio pubblico: «Quasi cinque minuti di propaganda, nessuna domanda sull’esito delle elezioni».

«L'Usigrai sostiene il Cdr di Rainews che ha denunciato con un comunicato i quasi cinque minuti di propaganda per promuovere solo le consultazioni della Costituente del Movimento 5 Stelle. Non una domanda a Conte sull'esito delle elezioni, all'indomani del voto in Umbria e Emilia-Romagna». Lo si legge in una nota dell'esecutivo Usigrai.



«Per evitare sorprese, l'intervista - continua - la fa direttamente la vicedirettrice Cristina Prezioso, indicata dai quotidiani in quota 5 Stelle. Pratica da rigettare quella delle "Quote politiche" alle quale le giornaliste e i giornalisti del Servizio Pubblico devono sempre sottrarsi. Ma l'intervista di Rainews, decisa dalla Direzione senza dire nulla alla redazione politica, lasciata all'oscuro di tutto, compreso il caporedattore, mostra che il problema è invece lungi dal risolversi e che le ragioni non vanno cercate lontano» conclude. (Ansa, 20 novembre 2024)