Usigrai, pubblicati sul canale YouTube i primi video dei candidati al Cda

28 Mag 2021

Usigrai, pubblicati sul canale YouTube i primi video dei candidati al Cda Rai

«Li ringrazio per il loro atto di trasparenza, prima di tutto verso i cittadini», dice Vittorio di Trapani in un tweet in cui condivide le clip in cui Roberto Amen, Tullio Camiglieri, Remigio Del Grosso e Stefano Menichini raccontano le loro idee sul Servizio Pubblico.

«Ecco i primi video dei candidati al Cda Rai per Senato e Camera che hanno raccolto il nostro invito a raccontare i motivi della loro candidatura. Li ringrazio per il loro atto di trasparenza, prima di tutto verso i cittadini». Il segretario dell'Usigrai, Vittorio di Trapani, in un tweet condivide i video inviati al sindacato dei giornalisti e pubblicati, come promesso, sul canale YouTube dell'Usigrai. Si tratta delle clip in cui quattro candidati al Cda Rai raccontano le loro idee sul Servizio Pubblico.



Roberto Amen, ex giornalista Rai; Tullio Camiglieri, presidente Open Gate Italia; Remigio Del Grosso, vicepresidente Comitato Media e Minori e il giornalista Stefano Menichini sono i primi ad aver accolto la proposta lanciata nei giorni scorsi dall'Usigrai.



Da tempo i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico chiedono che la scelta dei consiglieri avvenga a valle di un dibattito e confronto pubblico sulla missione della Rai e sui profili idonei a condurla in porto. Richiesta ribadita anche nel recente incontro con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.