Usigrai: «Rai Quirinale esclusa dall’incontro Mattarella-atleti a Parigi»

25 Lug 2024

Usigrai: «Rai Quirinale esclusa dall’incontro Mattarella-atleti a Parigi»

I rappresentanti sindacali: «Un divieto imposto come conseguenza degli accordi con Discovery per la gestione esclusiva delle immagini».

«Le Olimpiadi cominciano male per il giornalismo. Oggi è stato impedito alla Rai di effettuare le riprese dell'incontro del presidente della Repubblica con gli atleti italiani, all'interno del villaggio olimpico. Un divieto imposto come conseguenza degli accordi con Discovery per la gestione esclusiva delle immagini. Come è possibile che si possa vietare al servizio pubblico di documentare l'attività istituzionale del presidente della Repubblica? Democrazia e giornalismo - i temi toccati ieri da Mattarella - mal si conciliano con le limitazioni all'informazione posti da diritti ed esclusive». Lo denuncia in una nota l'Esecutivo Usigrai. (Ansa, 25 luglio 2024)