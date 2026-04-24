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(Foto: sindacatogiornalistiveneto.it)
Associazioni 08 Mag 2026

Veneto, al via la mobilitazione regionale in vista della scadenza del contratto Aeranti - Corallo

Nella sede Sgv a Mestre si è riunita la Consulta regionale dei comitati e fiduciari di redazione delle emittenti radio tv della regione, con la partecipazione da remoto della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante.

Venerdì 8 maggio 2026, nella sede Sgv a Mestre, si è riunita la Consulta regionale dei comitati e fiduciari di redazione delle emittenti radio tv venete. Alla riunione ha partecipato da remoto anche la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante, che ha illustrato lo stato dell’arte sui temi sindacali di grande attualità: in primis la vertenza per il rinnovo del contratto Fnsi-Fieg scaduto da oltre dieci anni con gli editori che, dopo la piena adesione delle redazioni alla terza giornata di sciopero nazionale, hanno chiesto di riaprire il confronto; quindi le possibili ricadute sulla stessa trattativa e non solo del cosiddetto Decreto 1° maggio; la sfida dell’equo compenso contro la precarizzazione e lo sfruttamento del lavoro dei professionisti dell’informazione.

Costante ha tenuto a sottolineare che si tratta di battaglie intimamente unite l’una all’altra e nelle quali rientra anche quella che presto verrà avviata per il rinnovo del contratto Aeranti-Corallo, che in Veneto conta una trentina di imprese editoriali. «Tutto si tiene insieme; riuscire a chiudere un buon rinnovo per il contratto principale avrà di sicuro un effetto positivo anche per l’Aeranti-Corallo» ha detto Costante ringraziando per la solidarietà e la partecipazione delle colleghe e dei colleghi delle emittenze radio-tv locali per le lotte di tutta la categoria.

Si è quindi discusso di quali siano le rivendicazioni prioritarie da portare all’attenzione del Dipartimento sindacale nazionale radio-tv locali.

Per discutere con tutte le colleghe e tutti i colleghi che lavorano delle tv e nelle radio locali del Veneto, è in programma a giugno una assemblea regionale a Padova. Quindi il via ad assemblee sindacali in tutte le redazioni. In questo modo si potrà delineare un quadro realistico della situazione del comparto e raccogliere idee e suggerimenti. (Da sindacatogiornalistiveneto.it)

@fnsisocial
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