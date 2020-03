Fnsi | 26 Mar 2020 CONDIVIDI:

Aggiornati i modelli di autocertificazione per gli spostamenti a scopo professionale

Un documento pensato per le specifiche esigenze dei giornalisti, lavoratori dipendenti e freelance, che hanno necessità di muoversi per lavoro in questi giorni in cui l'emergenza sanitaria rende necessario restare a casa. I pdf da scaricare e compilare.

Aggiornati i modelli di autocertificazione per i giornalisti (Foto: interno.gov.it)

Aggiornati i modelli di autocertificazione per gli spostamenti a scopo professionale. Dopo che il Viminale, giovedì 26 marzo, ha pubblicato il nuovo modulo per l'autocertificazione che anche chi ha necessità di recarsi al lavoro deve portare con sé, gli uffici della Fnsi hanno adeguato i modelli, uno per i giornalisti lavoratori autonomi, uno per i giornalisti lavoratori dipendenti, predisposti tenendo presenti le specifiche esigenze lavorative dei professionisti dell'informazione.

I moduli, da scaricare e compilare, vanno esibiti insieme alla tessera dell'Ordine in caso di controlli da parte degli operatori di pubblica sicurezza. I documenti sono allegati in calce. A questo link, invece, sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti rivolte dai giornalisti italiani agli uffici della Federazione nazionale della Stampa italiana in questi tempi di pandemia da coronavirus.

Le Faq sono a cura del direttore Tommaso Daquanno.