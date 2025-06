La sede del Giornale di Sicilia (Foto: assostampasicilia.it)

30 Giu 2025

Attaccata la sede del Giornale di Sicilia, l’Assostampa: «Colpire il diritto di cronaca non è mai la risposta giusta»

Il sindacato regionale dopo il lancio di uova, pietre e vernice avvenuto sabato 28 giugno 2025 nel corso una manifestazione di solidarietà con la popolazione palestinese svoltasi a Palermo: «Ogni gesto violento nei confronti della libertà di stampa indebolisce il sistema democratico su cui poggia il nostro Paese».

«L’Associazione siciliana della stampa stigmatizza l’attacco ingiustificato con lancio di uova, pietre e vernice contro la sede del Giornale di Sicilia avvenuto sabato nel corso una manifestazione di solidarietà con la popolazione palestinese. Il quotidiano di via Lincoln, esercitando il diritto di cronaca, aveva dato notizia nelle sue pagine della bandiera israeliana bruciata e della rivendicazione del gesto da parte del centro sociale Anomalia». Lo si legge in una nota diffusa lunedì 30 giugno 2025 dal sindacato regionale.



L’Associazione siciliana della stampa, ribadendo la sua vicinanza e solidarietà ai colleghi del Gds, sottolinea che «ogni gesto violento nei confronti della libertà di stampa, indebolisce il sistema democratico su cui poggia il nostro Paese. Il diritto a manifestare rientra proprio nell’esercizio legittimo di questa libertà e vanno difesi entrambi. Non può essere però dimenticato il confine che garantisce libertà e sicurezza dovuto tanto ai giornalisti quanto ai manifestanti. Colpire il diritto di cronaca – conclude l’Assostampa - non è mai la risposta giusta. È una riduzione della libertà di tutti». (anc)