Luciana Esposito in piazza a Napoli per il Wpfd 2025

23 Mag 2025

Luciana Esposito sotto scorta, Fnsi e Sugc: «Vicini alla collega, no a bavagli e intimidazioni»

La solidarietà del sindacato alla giornalista «da anni impegnata in un'attività coraggiosa di denuncia delle attività criminali in uno dei territori più difficili di Napoli». Con lei salgono a sei i cronisti in Campania che per via del loro lavoro sono costretti a una vita sotto scorta.

La Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania esprimono «piena solidarietà alla collega Luciana Esposito, da oggi posta sotto scorta a seguito di gravi minacce ricevute per il suo lavoro giornalistico».



Luciana Esposito è da anni impegnata in un'attività coraggiosa di denuncia delle attività criminali in uno dei territori più difficili di Napoli. «Il provvedimento di protezione - spiega il sindacato in una nota diffusa venerdì 23 maggio 2025 - conferma, ancora una volta, quanto sia alto il prezzo che molti giornalisti pagano per esercitare con onestà e determinazione il proprio diritto-dovere di informare i cittadini».



Sono sei attualmente i giornalisti che per le loro denunce sono sotto scorta armata in Campania, un numero che dimostra quanto è difficile fare informazione su quel territorio.



«Fnsi e Sugc saranno al fianco della collega in ogni sede, pronti a tutelare la sua sicurezza e la sua libertà professionale. A Luciana - conclude il sindacato - va il nostro sostegno incondizionato».