La sede del Secolo XIX a Genova (Foto: Associazione Ligure dei Giornalisti via Facebook)

16 Lug 2025

Genova, striscione contro cronista del Secolo XIX. Assostampa e Odg: «Solidarietà al collega e alla redazione»

L'episodio si è verificato la sera di martedì 15 luglio 2025 in piazza Piccapietra, a pochi passi dalla sede del quotidiano. Il Cdr: «I giornalisti del Decimonono continueranno a svolgere il proprio lavoro, come hanno sempre fatto, senza farsi intimidire da attacchi e minacce».

L'Ordine dei giornalisti della Liguria, l'Associazione Ligure Giornalisti e il Gruppo Cronisti Liguri «condannano fermamente quanto accaduto ed esprimono piena e totale vicinanza al collega del Secolo XIX e a tutta la redazione del Decimonono dopo che uno striscione senza firma contro un giornalista del Secolo XIX è stato appeso ieri sera in piazza Piccapietra, a Genova, a pochi passi dalla redazione centrale del Decimonono». Così i rappresentanti regionali dei giornalisti in una nota congiunta diffusa mercoledì 16 luglio 2025.



A denunciare la vicenda il Comitato di redazione del quotidiano ligure, per il quale «quanto accaduto rappresenta un atto meschino e più in generale un episodio di estrema gravità non solo nei confronti del singolo collega, a cui va la massima solidarietà di tutta la redazione, ma più in generale nei confronti della libertà di stampa che per nessun motivo deve essere messa in discussione. I giornalisti del Secolo XIX - conclude il Cdr - continueranno a svolgere il proprio lavoro, come hanno sempre fatto, senza farsi intimidire da attacchi e minacce di qualsiasi tipo».