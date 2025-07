Laura Santi (Foto: assostampaumbria.it)

22 Lug 2025

È morta Laura Santi, Asu: «Profondo cordoglio e rispetto per una collega esempio di dignità e umanità»

La giornalista ha scelto liberamente di porre fine alle sue sofferenze. «Apprezzata e stimata prima e durante il suo calvario, ha lottato molti anni contro questa terribile malattia», spiega il sindacato regionale.

L'Associazione Stampa Umbra esprime «profondo cordoglio per la morte di Laura Santi e sentita vicinanza ai suoi famigliari. Laura - si legge in una nota del sindacato regionale diffusa martedì 22 luglio 2025 - ha scelto liberamente di porre fine alle sue sofferenze. Collega apprezzata e stimata prima e durante il suo calvario, ha lottato molti anni contro questa terribile malattia che purtroppo non lascia scampo, ha lottato nelle aule di tribunale per vedersi riconosciuto il diritto ad una scelta che le permettesse di sollevare il suo corpo e la sua anima da una sofferenza profonda».



Santi, prosegue il sindacato, «è stata vigile e cosciente fino all'ultimo ed ha rappresentato con il suo sacrificio un esempio di dignità e di umanità. Crediamo di rappresentare tutti i colleghi se oggi esprimiamo vicinanza alla sua famiglia, al marito e a tutti coloro che le sono stati vicino e che le hanno voluto bene, supportandola ed aiutandola nella sua difficile battaglia. Il suo ricordo sarà sempre fra noi».