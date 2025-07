Santo Della Volpe

08 Lug 2025

Dieci anni senza Santo Della Volpe, il ricordo della Fnsi

Storico inviato del Tg3, già dirigente dell'Usigrai, era stato eletto presidente del sindacato dei giornalisti al temine del Congresso di Chianciano del gennaio 2015. Se ne andò pochi mesi dopo, la mattina del 9 luglio.

Sono trascorsi dieci anni dal 9 luglio 2015. Dieci anni da quando l'allora presidente della Fnsi Santo Della Volpe ci ha lasciato. Era mattina, presto. Della Volpe era malato, ma pur indebolito dal male che lo ha sottratto ai suoi cari, ai colleghi, al sindacato, ha continuato fino alla fine a lavorare, a battersi per gli ultimi come sempre aveva fatto, con rigore ed entusiasmo.



Tanti i messaggi che arrivarono per un ultimo saluto al presidente del sindacato dei giornalisti. Tanti attestati di stima nei confronti del professionista e di vicinanza ai colleghi, rimasti un po' più soli. E tanti furono coloro che fecero visita alla camera ardente allestita nella sala Walter Tobagi dell'allora sede della Fnsi, in Corso Vittorio Emanuele II, e che, qualche giorno dopo, parteciparono poi al rito funebre celebrato da don Luigi Ciotti nella basilica di Sant'Agnese fuori le mura, a Roma.



Segno di quanto Della Volpe fosse apprezzato per il suo lavoro, per il suo impegno civile, per la passione con cui affrontava le battaglie, come sindacalista e come giornalista, contro ogni bavaglio all'informazione, per la pace, per la legalità.



Storico inviato del Tg3, già dirigente dell'Usigrai, giornalista professionista dal 1977, in Rai nel 1982, fra le tante imprese professionali si è occupato di guerre, delle vicende di mafia, di morti sul lavoro, seguì il processo alla ThyssenKrupp, il processo per le vittime dell'amianto.



Era stato eletto presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana dal Consiglio nazionale riunito il 30 gennaio 2015 a Chianciano Terme al termine del XXVII Congresso della Fnsi.



Se ne andò neanche sei mesi dopo. Aveva 60 anni appena.