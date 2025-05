La prima pagina di ‘Alto Adige’ di sabato 24 maggio 2025

24 Mag 2025

‘Alto Adige’, gli auguri di Fnsi e Sjg al direttore Marchiodi per l’80° anniversario della fondazione

Il segretario del Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige Sűdtirol Journalisten Gewerkschaft Rocco Cerone: «Si festeggia un pezzo importante di storia regionale e nazionale».

«Caro Direttore, caro Mirco, con l’80° dell’Alto Adige si festeggia un pezzo importante di storia regionale e nazionale. Credo che il merito ed il ruolo del quotidiano di Bolzano nato all’indomani della Liberazione sia stato quello di interpretare al meglio questa comunità multietnica, multilinguistica e multiculturale e di essere stato costruttore di convivenza». Lo si legge in una lettera indirizzata sabato 24 maggio 2025 dal segretario del Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige Sűdtirol Journalisten Gewerkschaft, Rocco Cerone, al direttore di Alto Adige Mirco Marchiodi in occasione dell’80° anniversario della fondazione del quotidiano.



«Il modello altoatesino/sudtirolese - prosegue Cerone - è cresciuto ed è diventato esempio per il continente anche per merito di come sia stato raccontato all’esterno. Se oggi la comunità altoatesina e sudtirolese si può considerare pacificata il merito è anche del quotidiano di Bolzano che l’ha saputa accompagnare in questi 80 anni nella crescita culturale, economica, sociale e di comprensione reciproca».



Il segretario del sindacato regionale poi sottolinea: «Ora il mondo dell’informazione e quindi anche l’Alto Adige deve affrontare “…nuove minacce, che accompagnano le potenzialità straordinarie che la tecnologia mette a disposizione. Per i giornali ed i giornalisti, per le imprese editoriali la sfida è molteplice e richiede innovazione, resilienza e coraggio”: condivido pienamente le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pubblicate oggi sull’Alto Adige a proposito dei rischi rappresentanti dall’intelligenza artificiale. Credo sia importante arrivare ad un accordo Giornalisti/Editori/Governo per normare questa tecnologia al servizio dell’informazione. Ed a questo proposito, un primo tentativo di approfondimento culturale sarà il 2 ottobre 2025 alle 15 all’Università di Bolzano, dove sarà presentato il Manifesto di Bolzano su IA informazione e giornalismo».



Cerone conclude la lettera esprimendo «a nome del Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige Sűdtirol Journalisten Gewerkschaft, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Segretaria generale Alessandra Costante le più vive congratulazioni ed auguri di buon lavoro per l’80° di fondazione del quotidiano Alto Adige». (anc)