23 Mag 2025

L'Arena, giornalisti in stato di agitazione dopo la presentazione del piano industriale

Affidato al Cdr un pacchetto di cinque gironi di sciopero. Sindacato giornalisti Veneto al fianco dei colleghi: «Il diritto-dovere di informare è altra cosa rispetto all'organizzazione di eventi o a alla promozione commerciale».

Stato di agitazione a L'Arena di Verona dopo che l'ad Andrea Pietro Faltracco ha presentato al Comitato di redazione il piano industriale dell'intero Gruppo Athesis, cui appartiene lo storico quotidiano scaligero. Ne dà notizia il Sindacato giornalisti Veneto con un post pubblicato sul proprio sito web venerdì 23 maggio 2025.



«Un piano - si legge - che di fatto intende cambiare l'essenza stessa della testata - trasformandola in media and communication company - e che l'assemblea dei giornalisti, convocata nell'immediato, ha giudicato inaccettabile affidando al Cdr un pacchetto di cinque gironi di sciopero».



Come riporta l'Assostampa regionale, «ora è tutto nelle mani del direttore Massimo Mamoli il quale, a oltre tre anni dal suo insediamento, non ha ancora definito un piano editoriale ma si è impegnato a produrre entro lunedì 26 maggio almeno un documento che confermi che l'Arena è e rimane un giornale al servizio del territorio, che fa innanzi tutto cronaca, informazione professionale con notizie originali fondate e verificate nel rispetto del contratto di lavoro e delle regole deontologiche. I giornalisti questo fanno e questo continueranno a fare e certo non significa non riconoscere la crisi del settore, non prendersi la propria parte di responsabilità, non essere disponibili, come già da anni dimostrato, a misurarsi con le innovazioni tecnologiche e aprirsi al digitale».



Il Sindacato giornalisti Veneto «è al fianco dei colleghi e condivide la battaglia per la difesa del posto di lavoro e del diritto-dovere di informare, che è altra cosa rispetto all'organizzazione di eventi o a alla promozione commerciale».