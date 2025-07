I vincitori della XIV edizione del Premio Maglio

21 Lug 2025

Premio Antonio Maglio, annunciati i vincitori dell'edizione 2025

Primo classificato Francesco Gioffredi; i secondi premi a Elisa Venco e Maria Cristina Fraddosio; riconoscimento alla carriera a Carlo Bollino. La cerimonia di premiazione ad Alezio (Lecce), sabato 6 settembre.

Francesco Giuseppe Gioffredi, con il reportage 'Taranto, la città dei destini sospesi di nuovo al bivio tra sfiducia e speranza', pubblicato sul Nuovo Quotidiano di Puglia il 24 maggio 2025, è il vincitore della XIV edizione del Premio nazionale di giornalismo 'Antonio Maglio'. I due secondi premi vanno a Elisa Venco per l'inchiesta sul potere e il ruolo dei consumatori 'E io non ti compro!', pubblicata su Focus del mese di giugno 2025, e a Maria Cristina Fraddosio per l'articolo 'Seimila progetti bruciasti da una firma. Viaggio tra le macerie della cooperazione internazionale', pubblicato su HuffPost il 7 aprile 2025.



A Carlo Bollino è andato il Premio alla Carriera. Leccese, 64 anni, giornalista professionista dal 1986, scrittore, Bollino - ricordano gli organizzatori del premio - ha lavorato per il Quotidiano di Lecce e la Gazzetta del Mezzogiorno, seguendo, fra l'altro, la crisi in Somalia, la Romania, la guerra nell'ex Jugoslavia, la guerra in Iraq e la caduta del comunismo in Albania. Nel 1992 si trasferisce a Tirana, dove fonda il quotidiano Gazeta Shqiptare, il portale Balkanweb, Radio Rash e News24. Nel 2007 è capo dell'Ufficio di corrispondenza dell'Ansa in Israele e dal maggio 2008 direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Nel 2012 si dimette e torna in Albania dove fonda Report Tv e Shqiptarja.com, oggi tra i media più prestigiosi del Paese.



Targhe speciali sono state assegnate a Toti Bellone, per l'articolo 'Cultura, mare, fede e magia. Taranto: ben altro che acciaio', pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno l'11 dicembre 2024, e ad Anna Paola Lacatena per l'inchiesta 'Donne, droghe e carcere: il soffitto di cristallo e le sbarre di ferro', pubblicata sul sito web di Limes il 16 dicembre 2024.



Riconoscimenti anche al presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Lecce, Mario Vadrucci e al Liceo Quinto Ennio di Gallipoli.



I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si svolgerà ad Alezio (Lecce) sabato 6 settembre 2025, ore 19, nella piazza antistante il Museo Messapico intitolata ad Antonio Maglio. La serata di premiazione sarà condotta dal giornalista Marcello Favale e aperta dal presidente dell'associazione Maglio, Adelmo Gaetani, che ricorderà la figura dell'onorevole Giacinto Urso, storico presidente dell'associazione scomparso a dicembre 2024, e dal sindaco di Alezio, Andrea Vito Barone.



A seguire i saluti delle autorità presenti e l'intervento conclusivo del presidente onorario dell'associazione, prefetto Carlo Schilardi. Tra gli invitati rappresentanti istituzionali, religiosi, esponenti delle professioni e dell'imprenditoria, del mondo universitario, scolastico, della cultura e della società civile.



L'iniziativa è promossa dall'associazione Antonio Maglio e dal Comune di Alezio con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana.