02 Lug 2025

Premio 'Giornalismo siciliano: l'addetto stampa dell'anno' 2025, iscrizioni aperte fino al 31 luglio

La cerimonia di consegna è prevista nel mese di ottobre, nel corso di un evento formativo per i giornalisti.

È stato pubblicato il bando per l’edizione 2025 dell premio “Giornalismo Siciliano: addetto stampa dell’anno”, promosso dal Gruppo uffici stampa della Sicilia, gruppo di specializzazione di Assostampa. Il Premio è articolato nelle due sezioni ordinarie: “Addetto stampa della pubblica amministrazione” e “Addetto stampa imprese, organizzazioni private e no profit”, mentre altri riconoscimenti speciali potranno essere assegnati dalla Giuria (composta dal presidente, dal vice presidente e dal tesoriere del Gus Sicilia, dal segretario regionale dell’Associazione siciliana della Stampa o suo delegato, dal presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia o suo delegato).



La partecipazione è aperta a tutti i giornalisti che svolgano attività di ufficio stampa presso enti pubblici, nella sanità, in società partecipate, nel campo no profit, in imprese e organizzazioni private, purché siano iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia, o siano comunque attivi in Sicilia, in forma di lavoro dipendente o autonomo.



La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata entro il 31 luglio 2025 dallo stesso candidato o da altro soggetto, secondo il bando e il modello pubblicati sul sito www.assostampasicilia.it e sul sito del Gruppo Uffici Stampa nazionale www.gusnazionale.it.



La premiazione, prevista nel mese di ottobre 2025, avverrà nel corso di un evento formativo per i giornalisti.



Il bando ed il relativo modulo di domanda sono reperibili sul sito web di Assostampa Sicilia (anc)