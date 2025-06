Un momento della cerimonia di premiazione Un momento della cerimonia di premiazione Un momento della cerimonia di premiazione

27 Giu 2025

Il premio Luce Donna 2025 a Manuela Astrologo

La giornalista da anni ricopre il ruolo di responsabile dell’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I di Roma. Tra i relatori dell’incontro anche la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, e il segretario aggiunto e referente Gus Matteo Naccari.

Nella mattinata di venerdì 27 giugno 2025 si è svolta nella sede della Fnsi a Roma, alla presenza di un numeroso pubblico, la cerimonia della seconda edizione del premio Luce Donna.



Il riconoscimento è stato conferito a Manuela Astrologo, responsabile dell’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I di Roma dove ricopre, da anni, il ruolo di professionista qualificata al servizio dell’Azienda, dei giornalisti e dei cittadini.



Manuela Astrologo è giornalista, è laureata in economia e commercio e si è formata seguendo diversi master e corsi di formazione proprio per gestire al meglio il delicato compito di offrire informazione in un settore cruciale e sensibile quale è quello della sanità.



Tra i relatori dell’incontro la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante: «È necessario – ha detto – sottolineare ancora una volta l’importanza di un ufficio stampa gestito da un giornalista che, in quanto tale, risponde a regole deontologiche che mettono al centro, anzitutto, l’informazione garantita e corretta e non la comunicazione.».



Era presente anche il segretario aggiunto della Fnsi e referente Gus Matteo Naccari, che ha affermato: «Seguo con grande interesse l’attività svolta dal Gus, che relativamente agli uffici stampa ha un ruolo di sentinella sul territorio nazionale e si occupa di un settore che ancora può offrire, ai giornalisti, solidi sbocchi professionali».



Stefano Ferrante, segretario dell’Associazione Stampa Romana, ha evidenziato: «Negli uffici stampa, sia pubblici che privati, i giornalisti mantengono un ruolo ben preciso ed insostituibile a favore dei cittadini che hanno il diritto all’informazione».



Assunta Currà Perego, presidente nazionale del Gus ha chiuso l’incontro ringraziando i relatori «per l’attenzione rivolta al nostro Gruppo che porta avanti istanze di giornalisti specializzati, in un settore che va assumendo un ruolo sempre più determinante, e necessario, in un contesto dell’informazione quale è quello odierno».