Claudio Silvestri consegna il Premio alla carriera ad Attilio Bolzoni (Foto: Credit Federico Serra)

19 Giu 2025

Sicilia, Premio cronisti 2025: consegnati i riconoscimenti

A chiudere la cerimonia, svoltasi a Mondello il 18 giugno, è stato Claudio Silvestri, segretario aggiunto della Fnsi.

Sulla terrazza del Glam hotel a Mondello, nella serata di mercoledì 18 giugno si è svolta la cerimonia del Premio cronisti 2025 condotta da Alessia Anselmo e Mario Pintagro. Diciotto i riconoscimenti assegnati, mentre sono stati tre i premi del concorso che ha avuto quest'anno come tema il disagio giovanile in tutte le sue forme. Gli altri premi sono stati assegnati come ogni anno per le varie sezioni della cronaca. A chiudere la cerimonia Claudio Silvestri, segretario aggiunto della Federazione nazionale della Stampa italiana.



Di seguito i nomi di tutti i premiati:



Virgilio Fagone: Targa Aurelio Bruno, cronaca nera;

Nuccio Anselmo: Targa Marina Pino, cronaca giudiziaria;

Luisa Santangelo: Targa Marina Pino, cronaca bianca;

Maurizio Licordari: Targa Vittorio Corona, televisione;

Nino Giordano: Economia;

Giuseppe Gerbasi: Targa Letizia Battaglia, fotografia.

Le targhe alla memoria sono state assegnate a Michele Cimino, Adele Fortino e Nino Giaramidaro.

Hanno ottenuto i premi speciali Laura Anello, Egle Palazzolo, Mario Pintagro e Franco Lannino.

Nel concorso a premi prima classificata Maria Vera Genchi, seconda Federica Virga e terza Chiara Nardinocchi.

Cronista dell'anno: Fabio Geraci;

Premio alla carriera: Attilio Bolzoni. (anc)



MULTIMEDIA

Sul sito web dell'Associazione Siciliana della Stampa è pubblicata la galleria fotografica della serata a Mondello (qui il link diretto).