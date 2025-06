Foto: da premioluchetta.com

10 Giu 2025

Premio Luchetta 2025, iscrizioni aperte fino al 25 giugno

Sono sette le categorie previste dal bando: Tv News, Stampa italiana, Reportage, Stampa internazionale, Fotografia, Radiofonia, Rotta Balcanica.

Ancora pochi giorni per partecipare alla ventiduesima edizione del Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta. C’è tempo fino a mercoledì 25 giugno per candidare le proprie opere pubblicate tra il 21 maggio 2024 e il 21 giugno 2025 su una testata giornalistica registrata, sia essa cartacea, televisiva o web. Il Premio è un riconoscimento riservato a giornalisti, giornaliste e fotoreporter che, sul campo, hanno raccontato con particolare sensibilità la difficile tematica delle violenze e delle sopraffazioni sulle vittime più indifese: i bambini e le bambine. Gli obiettivi e le finalità del Premio si coniugano con lo spirito umanitario che anima l’attività della Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin Onlus.



I componenti della giuria, presieduta quest’anno da Marco Damilano, conduttore de “Il cavallo e la torre”, programma di approfondimento quotidiano di Rai Tre ed editorialista di “Domani”, inizieranno subito i lavori per decretare i vincitori nelle sette categorie previste dal bando: Tv News, Stampa italiana, Reportage, Stampa internazionale, Fotografia, Radiofonia, Rotta Balcanica.



PER APPROFONDIRE

A questo link è disponibile il bando completo e tutte le istruzioni per partecipare alla selezione. (anc)