17 Giu 2025

Lampedus’amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione

L’appuntamento è per le 11 nella Sala ONU del Teatro Massimo di Palermo.

Si svolgerà venerdì 20 giugno 2025 alle 11, nella Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Lampedus’amore – Premio internazionale giornalistico Cristiana Matano.



Nel corso dell’incontro, il presidente dell' Associazione Occhiblu ETS e direttore artistico, Filippo Mulè, illustrerà in anteprima il programma completo e svelerà gli ospiti dell’edizione 2025.



Interverranno: il soprintendente del Teatro Massimo, Marco Betta, il cantautore Lello Analfino, la presidente di Assostampa Tiziana Tavella, il vicedirettore della Tgr nazionale Rai, Roberto Gueli, il direttore del Centro sperimentale di Cinematografia di Palermo, Ivan Scinardo e rappresentanti dell’Assessorato regionale al Turismo e dell’Ordine dei giornalisti. Modererà Marina Turco, responsabile delle news di Tgs.



Un appuntamento importante per condividere i valori del Premio, dedicato alla memoria della giornalista Cristiana Matano, e per conoscere il ricco calendario di momenti culturali, musicali e giornalistici che animeranno le isole Pelagie nel cuore dell’estate.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sulla manifestazione e sul premio sono disponibili sul sito web dell’Associazione Occhiblu ETS. (anc)