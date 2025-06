Un momento della presentazione del XVII Premio Biagio Agnes (Foto: ImagoEconomica)

16 Giu 2025

Premio Biagio Agnes: la XVII edizione a Sarzanini e Cazzullo, 'Belve' trasmissione dell'anno

La cerimonia di consegna condotta da Mara Venier e Alberto Matano il 20 giugno 2025, per la prima volta a piazza di Spagna.

Passione e talento, rigore e serietà, nel rispetto di una professione che, raccontando la realtà senza condizionamenti, costituisce uno dei cardini della democrazia: sono da sempre questi i valori che animano il 'Premio Biagio Agnes - Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione', la cui XVII edizione si svolgerà venerdì 20 giugno 2025 per la prima volta a piazza di Spagna, a Roma.



La cerimonia di consegna, condotta da Mara Venier e Alberto Matano, andrà in onda martedì 1° luglio in seconda serata su Rai 1. Sarà «un'occasione per approfondire i grandi temi dell'attualità ma anche di intrattenimento con grandi ospiti», come anticipato dagli organizzatori.



L'evento è stato presentato in conferenza stampa lunedì 16 giugno. Questi i premiati dell'edizione 2025, selezionati dalla giuria presieduta da Gianni Letta:



per il Premio Carta Stampata, Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera;

per il Premio Divulgazione Culturale, Aldo Cazzullo, inviato speciale ed editorialista del Corriere della Sera, conduttore su La7 del programma di approfondimento storico 'Una giornata particolare';

il Premio per la Televisione va a Carlo Conti, volto simbolo della Rai e, fra le altre cose, direttore artistico del Festival di Sanremo;

la trasmissione 'Belve', condotta su Rai2 da Francesca Fagnani, si aggiudica il Premio Trasmissione dell'anno;

'Il Conte di Montecristo', miniserie di Rai 1 tratta dal capolavoro di Alexandre Dumas, vince il Premio Fiction;

al giornalista politico di RaiNews24 Alberto Puoti viene assegnato il Premio Speciale per «l'impegno e la professionalità dimostrati come autore di format basati sul data journalism e le nuove frontiere del web»;

la giornalista di Italia Oggi Alessandra Ricciardi, specializzata nell'analisi della politica interna e internazionale attraverso l'investigazione economico-finanziaria, riceve il Premio Giornalista Economico;

al Vaticanista del Gruppo Mediaset e de Il Giornale Fabio Marchese Ragona va il Premio Giubileo;

la vicecaporedattrice di Corriere.it Martina Pennisi si aggiudica il Premio Generazione Digitale - Podcast per il suo impegno e la competenza nel giornalismo digitale, in particolar modo sui temi di Intelligenza Artificiale, privacy, fake news, social e giovani;

infine, Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella si aggiudicano il Premio Saggista Scrittore per il saggio 'Governare le fragilità'. (Da: Ufficio stampa Rai)