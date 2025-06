La locandina del premio

09 Giu 2025

Premio Luce Donna 2025, appuntamento in Fnsi il 27 giugno

Il riconoscimento verrà assegnato a una giornalista iscritta a Federazione nazionale della Stampa e Gus che si sia distinta per professionalità, carriera e impegno nel settore della comunicazione istituzionale.

Si terrà venerdì 27 giugno 2025 alle ore 11:30, nella sala Walter Tobagi della Fnsi in via delle Botteghe Oscure 54 a Roma, la seconda edizione del premio “Luce donna”.



Il riconoscimento, riservato alle giornaliste addette stampa, è promosso dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e voluto dalla presidente nazionale del Gus – Gruppo giornalisti Uffici Stampa, Assunta Currà.



Il premio verrà assegnato a una giornalista iscritta a Fnsi e Gus che si sia distinta per professionalità, carriera e impegno nel settore della comunicazione istituzionale. Alla vincitrice, che sarà annunciata nel corso dell’incontro, sarà donato un simbolico “punto luce” in oro bianco e diamante.



Previsti gli interventi di Alessandra Costante (segretaria generale della Fnsi), Matteo Naccari (segretario generale aggiunto Fnsi e Referente Gus nella Fnsi), Stefano Ferrante (segretario Associazione Stampa Romana) e Assunta Currà Perego (presidente del Gus nazionale).



Obiettivo dell’iniziativa è mettere in luce il valore degli uffici stampa e l’importanza del lavoro giornalistico che li anima: un’attività che richiede rigore, competenza e capacità comunicativa, al servizio di Enti, aziende, organizzazioni e pubbliche amministrazioni.



La partecipazione è gratuita ma su prenotazione, scrivendo all’indirizzo email gusnazionale@gmail.com.