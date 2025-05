Foto: daphnejournalismprize.eu

27 Mag 2025

V Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo: invito a presentare le proposte

Il 21 maggio il Parlamento europeo ha aperto ufficialmente le candidature per l'edizione 2025 del concorso. In palio 20mila euro. Candidature entro il 31 luglio.

Il 21 maggio 2025 il Parlamento europeo ha aperto ufficialmente le candidature per la quinta edizione del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo. Il premio viene assegnato ogni anno intorno al 16 ottobre, data dell'assassinio della giornalista maltese. Si tratta di un riconoscimento per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani.



Possono partecipare al concorso giornalisti professionisti, o gruppi di giornalisti, di qualsiasi nazionalità, presentando inchieste pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Paesi dell'Unione. Il vincitore sarà scelto da una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 Stati membri e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee.



«Il premio e i 20.000 euro in palio testimoniano il forte sostegno del Parlamento europeo al giornalismo d'inchiesta e l'importanza di una stampa libera», si legge sul sito web dell'Eurocamera, che ricorda come negli ultimi anni il Parlamento abbia «spesso segnalato i tentativi, all'interno e all'esterno della Ue, di minare il pluralismo dei media, denunciando in più occasioni i tentativi di limitare la libertà dei media e, in particolare, gli attacchi contro i reporter, di qualunque natura e provenienza».



I giornalisti possono presentare i loro lavori sul sito web del premio (qui il link diretto) entro la mezzanotte (CET) del 31 luglio 2025. (mf)