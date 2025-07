La giornalista Cristiana Matano (Foto: occhibluonlus.com)

07 Lug 2025

Lampedus'amore 2025, una via intitolata a Cristiana Matano

L'iniziativa nell'ambito della seconda giornata di appuntamenti, martedì 8 luglio, organizzati per celebrare la X edizione della kermesse dedicata alla giovane giornalista scomparsa nel 2015.

Dopo la giornata di apertura, lunedì 7 luglio 2025, a Linosa, la decima edizione di Lampedus'amore - la kermesse costruita attorno al Premio Internazionale di giornalismo Cristiana Matano - si sposta sull'isola maggiore delle Pelagie, dove martedì 8 luglio, alle 19, è prevista la cerimonia di intitolazione di 'via Cristiana Matano', nei pressi del Museo Archeologico e del Giardino dei Giusti, alla presenza delle autorità comunali.



Alle 21.30, in piazza Castello, l'apertura della manifestazione è affidata a 'Occhiblu', il docufilm che racconta i primi dieci anni del Festival, le sue motivazioni, le origini e l'evoluzione. Il lavoro, diretto da Gabriele Vannini, è stato realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia. A seguire, 'Le favole del mare', recital di e con Salvo Piparo, accompagnato dal musicista Diego Spitaleri, concluderà la seconda giornata della manifestazione.



Per celebrare il decimo compleanno di Lampedus'amore, gli organizzatori della kermesse, l'associazione Occhiblu ETS, hanno scelto il tema 'Da Lampedusa al mondo: racconti di bellezze e di diritti per costruire la pace e abbattere i muri'. «Un'occasione per riunirsi attorno alla parola viva, alla musica che racconta, al teatro che interroga, spaziando dalla musica d'autore al teatro civile, dalla narrazione alla poesia», il commento del direttore artistico del Festival, Filippo Mulè.



Lampedus'Amore - Premio Internazionale di giornalismo Cristiana Matano è patrocinato dal Parlamento Europeo, dalla Regione Siciliana, dal Comune di Lampedusa e Linosa, dall'Università Kore di Enna, dalla Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, da Associazione Siciliana della Stampa e Assostampa Palermo.



La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 12 luglio 2025 nell'ambito della serata conclusiva della manifestazione. Il programma completo della decima edizione di Lampedus'Amore - Premio Internazionale di giornalismo Cristiana Matano è disponile sul sito web dell'associazione Occhiblu Onlus. (mf)