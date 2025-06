La locandina del convegno per i 10 anni della Fondazione Murialdi

16 Giu 2025

2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno

Appuntamento giovedì 19 giugno, alle ore 16, nella sede di via Nizza 35, a Roma.

La Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno, giovedì 19 giugno 2025, alle 16, nella sede di via Nizza, a Roma. L'incontro, dal titolo 'Dieci anni di ricerche sul giornalismo', sarà l'occasione per ripercorrere il lavoro svolto nei due lustri di attività e al contempo volgere lo sguardo al futuro della Fondazione, impegnata in nuovi progetti.



Presiede l'iniziativa Giampiero Spirito, presidente della Fondazione Murialdi. Dopo i saluti istituzionali, previsto il panel dedicato a 'Un osservatorio permanente sullo stato del giornalismo: il CoRiS Sapienza e la Fondazione Murialdi', con Christian Ruggiero, Raffaele Fiengo, Giampiero Gramaglia e Paola Marsocci.



A seguire una riflessione 'Tra storia e professione: 10 anni di lavoro sul giornalismo e sui media in età contemporanea', con Enrico Serventi Longhi, Giancarlo Tartaglia, Margherita Martelli, Corrado Scibilia, Enrico Menduni.



Chiudono Giorgio Levi, Giampiero Spirito, Marco Bruno, Lorenzo Benadusi e Luca Polese Remaggi, con l'illustrazione di 'un nuovo laboratorio: la rivista Gutenberg'.