Un momento della presentazione del libro in sala Walter Tobagi

09 Feb 2024

'Casa per casa. L'Unità una storia centenaria', il volume di Chiaromonte e Falconi presentato in Fnsi

Il quotidiano fondato da Antonio Gramsci uscì per la prima volta il 12 febbraio 1924. La segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante: «È un libro che dovrebbe essere portato addirittura nelle scuole perché fa capire il peso di questo giornale nella società». VIDEO

Nella sala Walter Tobagi della Fnsi, a Roma, è stato presentato venerdì 9 febbraio 2024 il libro 'Casa per casa. L'Unità una storia centenaria', di Franca Chiaromonte e Graziella Falconi, che ricostruisce la vita del giornale fondato da Antonio Gramsci, il cui primo numero uscì il 12 febbraio 1924.



«La storia del quotidiano – ha spiegato Graziella Falconi – è ripercorsa attraverso le voci degli storici direttori de l'Unità. Alle pagine che riguardano i pareri, le vicissitudini e la memoria dei direttori sono alternate altrettante prime pagine de l'Unità, che sono anche la storia del nostro Paese».



Alla presentazione ha partecipato da remoto anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi: «È bello leggere questo libro, vedere le pagine storiche de l'Unità. È un volume che dovrebbe essere portato addirittura nelle scuole perché fa capire il peso di questo giornale nella società».



La numero uno del sindacato dei giornalisti ha poi ricordato che nel 2023 per la prima volta la Federazione nazionale della Stampa italiana ha istituito un premio giornalistico, intitolandolo a Tina Merlin che proprio sulle pagine de l'Unità aveva vanamente lanciato un grido d'allarme sui pericoli rappresentati dalla diga del Vajont.



«Tra tutti i libri che stanno uscendo in occasione del centenario de l'Unità – ha aggiunto Lucia Visca di Edizioni All Around – 'Casa per casa' si differenzia perché racconta questa storia dalla parte dei giornalisti».



All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il segretario della Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi Giancarlo Tartaglia, gli ex direttori de l'Unità Claudio Sardo e Claudio Petruccioli, l'ex vicedirettore Pietro Spataro, la giornalista Maria Zegarelli.



MULTIMEDIA

