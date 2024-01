Vincenzo Varagona (al centro) con Alessandra Costante e Carlo Bartoli

19 Gen 2024

'Comunicare. 20 giornalisti in dialogo con il Pontefice', in libreria il volume curato da Vincenzo Varagona

Il libro contiene i dieci Messaggi di papa Francesco trasmessi in occasione, ogni anno, della Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, raccolti dall'Ucsi. Fra gli autori anche la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante e il presidente del Cnog, Carlo Bartoli.

Come comunicare oggi? Esiste una ricetta per essere un buon giornalista? A queste domande vuole rispondere il volume 'Comunicare. 20 giornalisti in dialogo con il Pontefice' (Libreria Editrice Vaticana, pp. 188, euro 17), in libreria dal 19 gennaio 2024.



Il libro contiene i dieci Messaggi di papa Francesco trasmessi in occasione, ogni anno, della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, raccolti dall'Unione cattolica stampa italiana (Ucsi). Questi ricchi testi sono stati affidati alla riflessione di venti autorevoli giornaliste e giornalisti italiani.



Ogni contributo fa risuonare le parole di Francesco dentro la propria esperienza umana e professionale. Ne risulta un ritratto unico, propositivo e esigente sulla comunicazione in un’epoca di profondi cambiamenti.



Pagina dopo pagina emergono chiavi e linee guida per rispondere alla chiamata del papa: diventare «artigiani della comunicazione» capace di ascolto e di «parlare con il cuore» per contribuire alla costruzione del bene comune avendo «una particolare attenzione nei confronti della verità, della bontà e della bellezza».



Nella prefazione, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, evidenzia che «in un momento così buio per la storia della umanità è solo nella condivisione vera che possiamo trovare la strada per ridare l'anima ad ogni meravigliosa invenzione tecnica e al nostro comunicare. Solo così la comunicazione diventa comunione e apre veri e propri processi di sviluppo del bene, di pace».



Il libro è stato curato da Vincenzo Varagona, presidente dell'Unione cattolica stampa italiana (Ucsi), giornalista Rai per 35 anni che ora collabora con Avvenire e da Salvatore Di Salvo, segretario nazionale dell'Ucsi, redattore del settimanale Cammino e collaboratore del Giornale di Sicilia.



Gli autori dei contributi sono: Marco Ansaldo, Alessandro Banfi, Carlo Bartoli, Paolo Borrometi, Aldo Cazzullo, Alessandra Costante, Asmae Dachan, Marco Damilano, Giuseppe Fiorello, Luciano Fontana, Sara Lucaroni, Simone Massi, Maurizio Molinari, Andrea Monda, Salvo Noè, Agnese Pini, Gianni Riotta, Nello Scavo, Andrea Tornielli, Mariagrazia Villa.