28 Lug 2022

'Paolo Dall'Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa', presentato in Fnsi il libro di Francesca Peliti

L'iniziativa alla vigilia del nono anniversario del rapimento in Siria del gesuita romano. «Nostro dovere è quello di continuare a chiedere verità e giustizia, dobbiamo continuare a seguire qualunque strada possibile. Siamo e saremo con voi», ha detto il presidente Giulietti accogliendo i partecipanti in sala Tobagi.

«Siamo e saremo sempre dalla parte di chi chiede verità e giustizia. Siamo con voi, con i familiari di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, di Giulio Regeni, di Mario Paciolla. Siamo lieti che abbiate scelto questa sede per presentare questo libro in un giorno particolare: alla vigilia del rapimento in Siria di padre Paolo Dall'Oglio, il 29 luglio 2013». Queste le parole con cui Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi, ha accolto in sala Tobagi, giovedì 28 luglio 2022, i partecipanti alla presentazione del libro di Francesca Peliti "Paolo Dall'Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto, una storia" (Effatà Editrice).



«Lo spirito con cui siamo qui assieme alle sorelle di padre Paolo e ai suoi amici – ha aggiunto Giulietti – non è la commemorazione. Nostro dovere è quello di continuare a chiedere verità e giustizia, dobbiamo continuare a seguire qualunque strada possibile per arrivare ad avere verità e giustizia. Quello che deciderete di fare sarà da noi condiviso, resteremo al vostro fianco».



Il presidente della Fnsi ha poi ricordato Amedeo Ricucci, «inviato coraggioso, persona coscienziosa – ha rilevato – che non ha mai smesso di seguire la vicenda di padre Paolo e ha animato con il presidente Riccardo Cristiano l'associazione Giornalisti amici di padre Dall'Oglio». Associazione della quale, ha proseguito Giulietti, «mi colpisce il fatto che non abbia mai voluto fare commemorazione, ma seguire l'attualità» mentre del libro «mi ha colpito il continuo rimando al noi», ha osservato Giulietti.



«In un mondo dove l'io si impone sugli altri, in questo libro vince il noi: il lavoro della comunità, il valore dello stare insieme. È un libro che fa capire la straordinaria attualità della figura di padre Paolo, una voce tesa a individuare i punti capaci di unire, e la forza del suo messaggio di pace in una terra di guerra», ha quindi evidenziato il presidente Fnsi, che ha concluso: «Il prossimo anno saranno dieci anni dal rapimento. Il modo migliore per ricordare Paolo è ritornare sui suoi passi, riprendere le inchieste di Ricucci, tornare a parlare di lui e tornare a parlare della Siria. Con l'ad della Rai, Carlo Fuortes, troveremo il modo di organizzare una iniziativa comune».



Insieme con il presidente Giulietti e con l'autrice, Francesca Peliti, alla presentazione sono intervenuti Cenap Aydin, direttore Istituto Tevere - Centro pro Dialogo; Immacolata Dall'Oglio, sorella di padre Paolo; padre Federico Lombardi, presidente Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI; Riccardo Cristiano, vaticanista.