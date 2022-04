'Giornalismo come uscire dal '900' (edizioni All Around)

06 Apr 2022

'Giornalismo. Come uscire dal '900', nuovo volume della Fondazione Murialdi

L'opera raccoglie, a cura di Professione Reporter, le interviste rilasciate da studiosi come Enzo Cheli, Mario Morcellini e Paolo Mancini e rappresentanti degli organismi della categoria. In appendice uno studio di Alberto Ferrigolo sul giornalismo negli altri Paesi.

È in uscita in questi giorni, edito da All Around, il volume della Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi dal titolo "Giornalismo come uscire dal '900", che raccoglie a cura di Professione Reporter, le interviste rilasciate sul sito di professionereporter.eu.



Sul presente e sul futuro del giornalismo si possono leggere le opinioni di studiosi come Enzo Cheli, Mario Morcellini e Paolo Mancini, del presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana Giuseppe Giulietti, del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, oltre ad interventi di numerosi altri colleghi.



Il volume riporta in appendice anche uno studio di Alberto Ferrigolo sul giornalismo negli altri Paesi e il testo vigente della legge del 1963 sull'Ordinamento della professione di giornalista.