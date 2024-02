La copertina del libro 'Casa per casa. L'Unità una storia centenaria'

06 Feb 2024

'Casa per casa. L'Unità una storia centenaria', il 9 febbraio in Fnsi presentazione del libro di Chiaromonte e Falconi

«Le autrici affronteranno le testimonianze dei direttori illustri che hanno plasmato il destino del giornalismo italiano», anticipa la casa editrice All Around. Appuntamento alle 11 in sala Walter Tobagi.

Il 12 febbraio del 1924 usciva il primo numero de l'Unità, quotidiano degli operai e dei contadini, come recitava il sottotitolo, organo e voce, in realtà, del nuovo partito comunista d'Italia, nato a Livorno dalla scissione del partito socialista.



A cento anni di distanza esce per le edizioni All Around il volume 'Casa per casa. L'Unità una storia centenaria', di Franca Chiaromonte e Graziella Falconi, che ricostruisce la vita di questo giornale, destinato ad una residua battaglia contro il fascismo, ormai avviatosi verso la dittatura, a resistere nella clandestinità e divenire protagonista nei lunghi mesi della lotta di liberazione dal nazifascismo, nella nascita della Repubblica e nella costruzione della nuova democrazia italiana.



Il libro, un'indagine approfondita della trasformazione de l'Unità da organo di partito a icona del giornalismo di massa, sarà presentato venerdì 9 febbraio 2024, alle 11, nella sede della Fnsi, in via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma.



«Le autrici – anticipa la casa editrice – affronteranno le testimonianze dei direttori illustri che hanno plasmato il destino del giornalismo italiano e dialogheranno con Alessandra Costante, Pietro Spataro, Giancarlo Tartaglia e Maria Zegarelli. Per l'occasione, sono stati invitati ospiti che hanno lasciato il segno nella storia di l'Unità: Claudio Petruccioli, Massimo D'Alema, Walter Veltroni, Concita De Gregorio e Claudio Sardo. Sarà un momento fondamentale per discutere del significato e dell'eredità di questo giornale».



Non mancherà l'occasione di analizzare l'apparato iconografico che, con le pagine di giornali che hanno segnato le diverse epoche de l'Unità, accompagna 'Casa per casa': testo che rappresenta «una prospettiva unica sulla ricca storia giornalistica italiana, consolidando il ruolo de l'Unità come faro di informazione e formazione per generazioni di giornalisti e lettori».