La locandina di Figilo 2024

24 Gen 2024

Lecce, torna Figilo: il Festival dell'Informazione Giornalistica Locale

Tre giornate di dibattiti e incontri, dal 25 al 27 gennaio, con giornalisti, docenti universitari, studiosi, responsabili della comunicazione istituzionale. Tema dell'edizione 2024: 'Iperlocal in the Global: quale informazione di comunità nel nuovo contesto delle news automatiche e dell'IA'. Per la Fnsi partecipa il segretario aggiunto vicario Domenico Affinito.

Torna FIGiLo, Festival dell'Informazione Giornalistica Locale dedicato ai giornalisti, agli operatori della comunicazione e agli studenti. E, per l'edizione 2024, si intensifica il rapporto con il territorio, le scuole e l'Università.



L'evento, in programma dal 25 al 27 gennaio, è organizzato dal gruppo Caroli Hotels, da Piazzasalento, giornale già diretto dal giornalista Fernando D'Aprile (ideatore del festival), con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti di Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Gallipoli, dell'Associazione Nazionale Stampa Online (Anso), della Camera di Commercio di Lecce, dell'Università del Salento e dei Corsi di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione e magistrale in Comunicazione, Media Digitali e Giornalismo.



Tema dell'ottava edizione: "Iperlocal in the Global: quale informazione di comunità nel nuovo contesto delle news automatiche e dell'IA". Fra gli argomenti al centro delle tre giornate di incontri e dibattiti anche la crisi del settore dell'editoria, il citizen journalism e i social media, fake news, hate speech, blog e viralità.



Ne discuteranno direttori e giornalisti delle testate locali, docenti universitari, studiosi e responsabili della comunicazione istituzionale. Tutti gli incontri sono accreditati dall'Ordine dei giornalisti per il riconoscimento dei crediti formativi (iscrizioni tramite la piattaforma www.formazionegiornalisti.it).



L'apertura dei lavori è fissata per le 8.50 del 25 gennaio. Fra i partecipanti previsti anche Domenico Affinito, segretario aggiunto vicario della Fnsi; Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Piero Ricci, presidente dell'Ordine giornalisti di Puglia; Giancarlo Tartaglia, segretario della Fondazione Paolo Murialdi; Marco Giovannelli (presidente Anso e direttore di Varesenews.it),



«In questa fase così frenetica in cui c'è da definire il mondo che verrà - dice Fernando D'Aprile, ideatore di Figilo – noi possiamo dire la nostra, dare risposte ai tanti giovani e meno giovani che guardano anche a noi e che ci osservano auspicando risposte a favore di un servizio fondamentale quale è quello di una sana informazione alla portata di tutti i cittadini consapevoli e quindi non indifferenti»



PER APPROFONDIRE

