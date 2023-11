La locandina della manifestazione

20 Nov 2023

Forum of Mediterranean Women Journalists: dal 22 al 24 novembre l'VIII edizione all’Università di Bari

Nel corso della tre giorni verranno analizzate le opportunità dell'intelligenza artificiale e i rischi per il lavoro giornalistico. Per chi parteciperà fino a 32 crediti formativi deontologici.

Torna il Forum delle Giornaliste del Mediterraneo a ridosso della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “WOmaNchine learning. Virtuali, aumentati, artificiali. Nuovi mondi a portata di prompt” è il leit motiv dell’ottava edizione che si terrà dal 22 al 24 novembre 2023, sia in presenza sia in diretta online, all’Università di Bari. Nel corso del Forum verranno analizzate le opportunità dell'AI e i rischi per il lavoro giornalistico.



Una platea di 80 autorevoli giornaliste, attiviste della società civile, rappresentanti delle istituzioni, accademiche, ricercatrici, provenienti dai paesi del Mediterraneo si confronteranno su questi temi, in otto panel, per un totale di 16 ore di formazione e dibattito e che daranno diritto fino a 32 crediti deontologici formativi ai giornalisti e alle giornaliste che si iscriveranno tramite la piattaforma della formazione loro dedicata.



PER APPROFONDIRE

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito web del Forum.