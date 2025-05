Foto: sindacatogiornalistiveneto.it

27 Mag 2025

Sindacato giornalisti Veneto, il 18 giugno assemblea per il rinnovo degli organismi statutari

Il 25 e 26 maggio 2025 sono stati eletti i 63 delegati che prenderanno parte ai lavori e rinnovati i vertici delle Assostampa provinciali. Ai congresso regionale parteciperà la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante.

Si sono svolte domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 le elezioni dei delegati che parteciperanno al congresso regionale del Sindacato giornalisti Veneto dal quale usciranno i nuovi vertici dell'Assostampa. Nella stessa tornata elettorale sono stati eletti anche i componenti degli organismi dirigenti delle Sezioni provinciali del sindacato territoriale.



Sono 63 i delegati che parteciperanno all'Assemblea convocata per il rinnovo del segretario e degli organismi statutari. L'appuntamento è per mercoledì 18 giugno a Mestre, all'hotel ai Pini, alle ore 9 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione.



Ai lavori è prevista la partecipazione della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante.



Di seguito i risultati del voto del 25 e 26 maggio.



Delegati professionali: 210 votanti su 562 aventi diritto, pari al 37,37%. Schede bianche 0.

Risultano eletti: Aldighieri Marco, Amadori Gianluca, Andolfatto Monica, Antonini Alessio, Areddia Concetta, Baccarin Claudio, Bolognani Tiziana, Borsatto Emanuele, Bragantini Alice, Bullato Tiziano, Buoso Andrea, Burati Valentina, Cananzi Giulia, Carlon Daniele, Chemello Elena, Chiarini Nicola, Colombatti Paolo, Dal Ben Paolo, De Marchi Lino, De Rossi Roberta, D’Incà Marco, Dinello Ugo, Doro Giuliano, Edel Stefano, Fadel Sabina, Fenzo Fulvio, Ferro Camilla, Fullin Michele, Genesin Cristina, Gentile Mauro, Giardini Enrico, Lenza Massimo, Martelletto Nicoletta, Martini Francesca Romana, Mason Andrea, Mordenti Boresi Daniela, Mutterle Paolo, Neri Diego, Padovese Antonino, Paglialunga Maurizio, Paronetto Lina, Pasetto Elisa, Pertile Mauro, Pittarello Stefano, Rataj Francesco, Reale Roberto, Romanato Maurizio, Rossini Andrea Oskari, Santucci Elisa, Sitzia Daniela, Squizzato Angelo, Stievano Nicola, Tormen Damiano, Vaccari Alessandra, Verzè Riccardo, Zambon Martina, Zanellato Sergio, Zavarise Piergiorgio e Zennaro Massimo.



Delegati collaboratori: votanti 20 su 69 aventi diritto pari al 28,99%. Schede bianche 1.

Risultano eletti: Billo Marco, Foroni Alessandro, Perina Laura e Tassinato Efrem.



