Un particolare della locandina dell’evento

13 Giu 2025

‘Stop violenza sulle donne - Informazione e reati sessuali’: il 16 giugno incontro a Palermo

L’appuntamento, che si svolgerà a partire dalle 18 nel salone Orlando Scarlata di via Francesco Crispi 86, è stato organizzato dal Circolo della stampa di Palermo in collaborazione con l’associazione Flavio Beninati.

Informazione, deontologia reati sessuali e Revenge porn sono i temi al centro dell’incontro che si svolgerà a Palermo nel salone Orlando Scarlata di via Francesco Crispi 86 lunedì 16 giugno 2025 con inizio alle 18. L’appuntamento è stato organizzato dal Circolo della stampa di Palermo in collaborazione con l’associazione Flavio Beninati all’interno alla rassegna ‘Di maggio in maggio’, ed è la terza iniziativa messa in campo durante la rassegna su questi delicati temi in accordo con l’Ordine degli avvocati di Palermo.



Ne dà notizia l’Assostampa siciliana sul suo sito web, specificando che i relatori saranno l’avvocato Carla Garofalo, presidente dell’associazione Flavio Beninati, Tiziana Martorana, giornalista e consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti siciliani, Claudia Mirto, giornalista e presidente del Gruppo giornalisti pensionati siciliani, Mario Consani giornalista ex componente del consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia e docente di Deontologia allo IULM di Milano e Roberto Leone vicesegretario regionale di Assostampa Sicilia.



Durante il seminario si prenderà in considerazione il ruolo dell’informazione e le norme deontologiche che devono vigilare sulla comunicazione dei comportamenti sessuali che sfociano a volte in reati e sulla protezione dei soggetti deboli. Tutte norme spesso messe a dura prova dalla velocità e dall’immediatezza della cronaca creando casi che hanno suscitato polemiche sul ruolo che l’informazione svolge in queste vicende.



Anche in questa occasione collabora con Assostampa la sezione siciliana dell’Associazione donne del vino che ha partecipato attivamente all’organizzazione del Circolo della stampa che si è tenuto il 25 novembre dell’anno scorso in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con la consegna di una targa in memoria di Marisa Leo ai familiari della giovane responsabile della comunicazione di una cantina di Marsala vittima di femminicidio nell’estate del 2024. (anc)