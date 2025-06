Foto: da lealidellenotizie.it

06 Giu 2025

Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie, dal 10 al 15 giugno l'XI edizione

L’appuntamento è ancora una volta a Ronchi dei Legionari per approfondire diverse tematiche assieme a tanti ospiti.

È tutto pronto per l’XI edizione del Festival del Giornalismo che, dal 10 al 15 giugno, trasformerà per una settimana Ronchi dei Legionari nella capitale del giornalismo.



Anche l'edizione 2025 si aprirà e si chiuderà con la consegna di due riconoscimenti. Il 10 giugno, subito dopo l'inaugurazione del Festival, si parte con la quarta edizione del premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, un'occasione per ricordare la giornalista e vicepresidente di Leali delle Notizie, scomparsa prematuramente nell’agosto 2021.



Nell’ultima giornata del Festival, domenica 15, si svolgerà la cerimonia di consegna dell’ottava edizione del premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia, con il quale l’associazione, d’intesa con la famiglia, vuole ricordare la giornalista maltese uccisa in un attentato il 16 ottobre 2017.



Sotto la lente d'ingrandimento nel corso della rassegna ci sarà l'informazione, analizzata da diverse angolazioni per comporre una visione a 360 gradi della situazione, dalla piaga del precariato al giornalismo investigativo, fino ai rischi dell’intelligenza artificiale. Nel calendario sono previsti focus su tanti altri temi come i conflitti in corso, gli Stati Uniti di Trump, il futuro dell’Unione Europea e i femminicidi.



PER APPROFONDIRE

Il programma completo del festival è disponibile a questo link.