Foto: google.it/maps

30 Mag 2025

'Referendum e Gaza: votiamo e non voltiamoci', il 3 giugno incontro a Roma

All'iniziativa, organizzata da Stampa Romana e Cgil Lazio, partecipa la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante. Appuntamento alle 17.30 al Casale dei Cedrati di Villa Pamphilj (via Aurelia Antica, 219).

Associazione Stampa Romana e Cgil Lazio organizzano un incontro su 'Referendum e Gaza: votiamo e non voltiamoci'. L'appuntamento è per martedì 3 giugno 2025, alle 17.30, al Casale dei Cedrati di Villa Pamphilj (via Aurelia Antica 219, nel tratto tra l'Olimpica e il Gianicolo) a Roma.



Coordinati da Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana, all'incontro intervengono: Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi; Stefania Sposetti, segretaria Cgil Roma e Lazio; Tiziana Ferrario, giornalista; Dario Carotenuto, M5S; Stefano Graziano, Pd; Elisabetta Piccolotti, Avs; l'avvocato Raffaele Nardoianni, Associazione Stampa Romana; l'avvocato Bruno Del Vecchio, Associazione Comma 2.