Una delle sedi dell'Università del Molise (Foto: unimol.it)

10 Ott 2023

'Ilaria Alpi. Trent’anni dopo': l'Università del Molise istituisce una borsa di ricerca

L’iniziativa dell’ateneo molisano si inserisce nell’ambito delle manifestazioni per il trentennale della scomparsa della giornalista e di Miran Hrovatin, coordinate dalla Fondazione Murialdi.

“Ilaria Alpi. Trent’anni dopo. Ricerche su documenti e materiali d’archivio”: questo il titolo del bando per l’assegnazione di una borsa di ricerca emanata dall'Università del Molise nell’ambito del progetto di ricerca “Ilaria Alpi” - Caduti per la libertà d’informazione: il giornalismo d’inchiesta di Ilaria Alpi2, il cui Responsabile Scientifico è il prof. Lorenzo Scillitani.



L’iniziativa dell’ateneo molisano si inserisce nell’ambito delle manifestazioni per il trentennale della scomparsa di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (20 marzo 2024), coordinate dalla Fondazione Murialdi.



Al Comitato, che si è riunito il 3 ottobre scorso, per definire il programma delle iniziative, hanno aderito: Comunità #noinonarchiviamoilariaalpi, Federazione nazionale della Stampa italiana, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Articolo21 per la libertà di stampa, Associazione Libera, Libera Informazione, Fondazione Perugia-Assisi per la cultura della pace, Associazione Amici di Roberto Morrione, Mad Museo d’Arte Diffusa in collaborazione con MarSec (Marana Space Explorer Center).