Franco Vannini (Foto: da ussi.it)

03 Lug 2025

È morto Franco Vannini, il cordoglio di Ast e Fnsi

Il giornalista è scomparso all’età di 75 anni. Era consigliere nazionale della Federazione nazionale della Stampa italiana.

«Il presidente Sandro Bennucci, con tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, il presidente dell'Ussi-Toscana Franco Morabito con il consiglio direttivo, annunciano con le lacrime agli occhi la scomparsa di Franco Vannini, vicepresidente Ast e a lungo dirigente dell'Ussi». Lo si legge in una nota diffusa dal sindacato regionale mercoledì 2 luglio 2025.



L’Ast prosegue nel ricordo del cronista scomparso: «Franco aveva 75 anni, dopo aver collaborato a lungo con numerose testate fra le quali La Città e l’edizione toscana di Repubblica, era attivissimo sia nel sindacato che nel Gruppo toscano giornalisti sportivi di cui era stato appena rieletto nell'esecutivo. Per quattro mandati era stato vicepresidente nazionale dell'Ussi e consigliere nazionale. Sempre disponibile a intervenire per i colleghi e a partecipare a iniziative per la categoria, mancheranno il suo impegno e il suo entusiasmo. Ast e Ussi Toscana si stringono alla famiglia, alla moglie Gianna, alla figlia Barbara e ai nipotini Bianca e Niccolò».



Tutta Federazione nazionale della Stampa italiana, di cui Franco Vannini era consigliere nazionale collaboratore, si unisce al cordoglio di Ast e Ussi Toscana e porge le più sentite condoglianze alla famiglia. (anc)