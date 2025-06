Ermanno Corsi (Foto: sindacatogiornalisti.it)

21 Giu 2025

Addio a Ermanno Corsi, il cordoglio del Sugc e della Fnsi

Il giornalista aveva 85 anni. Era presidente dell’Ungp della Campania. Era stato a capo dell’Assostampa e componente della Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Stampa, per 18 anni ha presieduto l’Ordine regionale. Il sindacato: «Un uomo colto, elegante e arguto, che ha rappresentato la categoria con autorevolezza e signorilità».

È morto Ermanno Corsi, 85 anni, presidente dell'Ungp Campania (il sindacato di base dei pensionati della Fnsi), giornalista e saggista. Per anni è stato caporedattore e volto della Tgr della Campania dove era arrivato dal Mattino. È stato corrispondente da Napoli del Corriere della Sera, del Giorno, di Repubblica, giornale al quale presentò due giovani talenti: Giuseppe D'Avanzo e Giustino Fabrizio. Ha firmato anche per periodici come il Mondo, l'Europeo, Nord e Sud. Negli ultimi tempi aveva continuato le sue collaborazioni con Roma, di cui era editorialista, e Denaro.



Tantissimi i saggi, molti dei quali dedicati a Napoli, città che lo ha adottato dai tempi degli studi universitari, quando arrivò da Carrara, dove era nato. Cinque figli e un amore per Capri e per il Cilento, dove aveva ricevuto la cittadinanza onoraria in sei Comuni. Cugino del violinista Salvatore Accardo con il quale condivideva la passione per la musica.



Ermanno Corsi ha sempre partecipato in maniera attiva alla vita della categoria, prima nel sindacato dove è stato presidente dell'Assostampa campana e componente della Giunta esecutiva della Fnsi, poi nell'Ordine dei giornalisti, per il quale ha ricoperto per ben 18 anni la carica di presidente della Campania.



Il Sindacato unitario giornalisti della Campania, dove continuava a svolgere la propria attività sindacale per i pensionati, e la Fnsi esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo colto, elegante e arguto, che ha rappresentato la categoria con autorevolezza e signorilità. (Da sindacatogiornalisti.it)