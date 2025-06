Giancarlo Santalmassi nel 2008 (Foto: ImagoEconomica)

04 Giu 2025

Usigrai ricorda Giancarlo Santalmassi, volto del Tg2 e storica voce di Radio Rai

Il rappresentanti sindacali: «È stato una professionalità preziosa per la nostra azienda e un punto di riferimento per generazioni di giornalisti. Alla sua famiglia l'abbraccio più affettuoso».

L'Usigrai ricorda Giancarlo Santalmassi, scomparso mercoledì 4 giugno 2025 a 83 anni. «Volto del tg2 e voce storica di Radio Rai – si legge in una nota del sindacato dei giornalisti del servizio pubblico – è stato inviato sui fatti più importanti dal rapimento Moro, all'attentato al Papa, alla tragedia di Vermicino. Ideatore e conduttore di trasmissioni cult come Zapping, conduttore di Radio Anch'io, vicedirettore dei gr e direttore della Radio, Giancarlo Santalmassi è stato una professionalità preziosa per la nostra azienda e un punto di riferimento per generazioni di giornalisti. Alla sua famiglia l'abbraccio più affettuoso».