Il giornalista Alberto Stabile (Foto: assostampasicilia.it)

08 Lug 2025

Addio ad Alberto Stabile: da L'Ora a Repubblica, memoria del Medio Oriente. Il cordoglio di Assostampa Sicilia

Nato a Trapani nel 1947, laureato in giurisprudenza, aveva cominciato la carriera professionale nei primi anni Settanta. Collaborava anche con l'Espresso e con la pagina Facebook 'L'Ora edizione straordinaria'.

È morto a Palermo il giornalista Alberto Stabile, memoria degli ultimi 30 anni di storia e di guerre del Medio Oriente. A darne notizia, martedì 8 luglio 2025, è l'Associazione Siciliana della Stampa sul proprio sito web.



Stabile era nato a Trapani nel 1947. Laureato in giurisprudenza, aveva cominciato nei primi anni Settanta la carriera professionale come cronista del giornale L'Ora per il quale aveva seguito tutti i più grossi casi di cronaca giudiziaria. Era poi passato a Repubblica. Dopo essere stato il primo corrispondente dalla Sicilia e dopo una breve e esperienza alla guida della redazione di Bologna, era passato agli Esteri per i quali per oltre venti anni ha seguito tutte le vicende del Medio Oriente con i servizi da Gerusalemme e Beirut.



E proprio su questa esperienza aveva scritto il libro 'Il giardino e la cenere', edito da Sellerio. È il resoconto personale del conflitto tra Israele e Palestina che Stabile ricostruisce attraverso la voce dei personaggi e dei giornalisti passati dall'American Colony Hotel, luogo di ritrovo per gli inviati delle grandi testate, i fotoreporter e le troupe televisive.



Delle cause profonde del conflitto Stabile ha continuato a scrivere per l'Espresso e per la pagina Facebook 'L'Ora edizione straordinaria': due settimane fa l'ultimo suo collegamento per fare il punto della situazione dopo l'attacco di Israele all'Iran. Per alcuni anni ha organizzato, come operatore culturale, cicli di incontri e di spettacoli nell'isola di Favignana alla quale era molto legato, così come lo era a Trapani dove ha partecipato alle due presentazioni del volume 'L'Ora edizione straordinaria'.



I funerali di Alberto Stabile si svolgeranno giovedì 10 luglio alle 9.30 alla chiesa delle Croci, via delle Croci 53, Palermo.