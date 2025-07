Il tribunale di Tempio Pausania (Foto: google.it/maps)

11 Lug 2025

Processo Grillo, legale di un imputato attacca la stampa. Assostampa e Odg Liguria: «Confonde giornalisti e opinionisti tv»

I rappresentanti regionali della categoria esprimono solidarietà ai colleghi e ricordano che «gli inviati e i cronisti che hanno seguito il caso di Tempio Pausania lo hanno fatto sempre con equilibrio, professionalità e nel completo rispetto del diritto di cronaca e del codice deontologico».

«'Campagna mediatica mostruosa', 'giornalisti che hanno trasformato l'inchiesta in un televoto', 'campagne di odio'. Nella sua discussione l'avvocato Antonella Cuccureddu, che rappresenta uno degli imputati del processo a carico di Ciro Grillo, ha attaccato duramente la stampa che ha seguito in questi anni il processo in Sardegna accusandoli anche di 'aver alterato testimoni e racconti'». Lo affermano Ordine dei giornalisti e Assostampa della Liguria in una nota congiunta diffusa venerdì 11 luglio 2025.



«Questo - proseguono - nonostante il presidente del collegio Marco Contu l'abbia invitata ad evitare l'argomento non essendo tema del suo intervento».



Ordine dei giornalisti della Liguria e Associazione Ligure Giornalisti «esprimono solidarietà ai colleghi liguri e non solo che sono stati attaccati dal legale e ricordano che gli inviati e i cronisti che hanno seguito il caso di Tempio Pausania lo hanno fatto sempre con equilibrio, professionalità e nel completo rispetto del diritto di cronaca e del codice deontologico».



Per Odg e Assostampa liguri, «l'avvocato Cuccureddu confonde ruoli e compiti. Una cosa sono i giornalisti iscritti all'Albo che hanno raccontato i fatti e le verità del processo con tempestività, precisione e rispetto delle regole. Una cosa sono, invece, gli opinionisti televisivi o i commentatori dei talk show che non sono giornalisti e tantomeno possano essere etichettati come 'stampa' che hanno descritto come sessiste le sue domande. Spiace - concludono i rappresentanti dei giornalisti della Liguria - che un avvocato così esperto si sia resa protagonista di uno scivolone del genere».