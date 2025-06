La home page di ilmessaggero.it/latina

03 Giu 2025

Latina, insulti e minacce social contro giornalisti del Messaggero. La solidarietà del sindacato

Un commerciante molto noto in città ha pubblicato due video «dai contenuti intimidatori e diffamatori», denuncia il Cdr, che chiede che «venga intrapresa ogni azione possibile a tutela dell'intera redazione». Stampa Romana: «Grave intimidazione». La Fnsi al fianco dei colleghi.

Il Comitato di redazione del Messaggero, a nome dell'intera redazione, esprime «solidarietà ai colleghi della redazione di Latina per i due video, dai contenuti intimidatori e diffamatori, pubblicati da un commerciante molto noto in città e seguito da oltre 400.000 follower sui social». Così il Cdr del quotidiano romano in una nota diffusa venerdì 30 maggio 2025.



Il Cdr «apprezza la scelta della direzione di interessare della vicenda l'ufficio legale del giornale e chiede che venga rapidamente intrapresa ogni azione possibile a tutela dei colleghi e dell'intera redazione», incalzano i rappresentanti sindacali.



Al fianco dei colleghi anche l'Associazione Stampa Romana, che bolla l'accaduto come «una grave intimidazione», un episodio che «rende manifeste le nuove forme di aggressione e pressione nei confronti di chi fa informazione nell'era dei social network».



Solidarietà ai giornalisti del Messaggero anche da parte della Federazione nazionale della Stampa italiana, pronta ad affiancare i colleghi, d'intesa con il Cdr e l'Associazione di Stampa, in ogni iniziativa che decideranno di intraprendere. (mf)