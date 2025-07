Daniela Fumarola (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

19 Lug 2025

Cisl, Daniela Fumarola rieletta segretaria generale. Auguri di buon lavoro dalla Fnsi

Il voto all'unanimità, sabato 19 luglio 2025, al termine del XX Congresso nazionale del sindacato di via Po. Riconfermati anche i componenti della segreteria confederale Andrea Cuccello, Ignazio Ganga, Giorgio Graziani, Mattia Pirulli e Sauro Rossi.

Daniela Fumarola è stata rieletta segretaria generale della Cisl. Al termine del XX Congresso nazionale, il Consiglio generale l'ha confermata, sabato 19 luglio 2025, alla guida del sindacato di via Po, per quattro anni, all'unanimità (193 voti su 194 votanti). L'elezione è stata accolta da un lungo applauso della platea, subito seguito dal ringraziamento di Fumarola.



«Questa fiducia rappresenta un mandato che mi impegno a onorare con tutta me stessa. Un vincolo che vivo come una responsabilità verso ciascuna e ciascuno di voi», ha detto Fumarola, visibilmente emozionata, parlando alla platea.



Quindi una dedica, ricordando la strage di via D'Amelio. «Ricordare oggi Borsellino, la sua scorta e tutte le vite spezzate dalla violenza mafiosa non è un atto formale: significa ribadire chi siamo. Da che parte stiamo. Dedico questo momento a loro. A ogni servitore dello Stato. Ad ogni sindacalista, giornalista, studioso, imprenditore. Ad ogni persona caduta per mano criminale. Ad ogni persona che ha pagato con la vita il suo amore per la comunità nazionale e per la legalità. La loro memoria - ha aggiunto - è un faro che ci guida nel nostro impegno quotidiano».



Il Consiglio generale della Cisl ha poi eletto al fianco della segretaria generale i componenti della segreteria confederale, riconfermando Andrea Cuccello, Ignazio Ganga, Giorgio Graziani, Mattia Pirulli e Sauro Rossi.



Alla segretaria generale Daniela Fumarola e alla sua squadra rivolge i migliori auguri di buon lavoro la Federazione nazionale della Stampa italiana, che alla Cisl è legata dal patto di alleanza sindacale.