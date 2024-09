Da IJ4EU due nuove opportunità di sostegno per inchieste giornalistiche

11 Set 2024

Una call riguarda i freelance, che potranno ricevere sovvenzioni fino a 20mila euro, mentre l’Investigation Support Scheme di Investigative Journalism for Europe fornirà finanziamenti fino a 50mila euro per consentire a team giornalistici di qualsiasi tipo di collaborare oltre frontiera su progetti ambiziosi. La scadenza per presentare domanda per accedere a entrambi i programmi è fissata al 28 ottobre 2024.

Il programma Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) ha aperto due nuove call per la presentazione di proposte, invitando le redazioni e i singoli giornalisti a richiedere finanziamenti per collaborare ad inchieste transnazionali.



Il programma di sostegno ai freelance fornirà sovvenzioni fino a 20mila euro a team investigativi transfrontalieri composti prevalentemente da giornalisti freelance. Oltre al finanziamento, il programma prevede anche opportunità di formazione, tutoraggio e networking.



L’Investigation Support Scheme di IJ4EU fornirà invece sovvenzioni fino a 50mila euro per consentire a team giornalistici di qualsiasi tipo – comprese redazioni e organi investigativi specializzati – di collaborare oltre frontiera su progetti ambiziosi.



La scadenza per presentare domanda per accedere a entrambi i programmi è fissata al 28 ottobre 2024.



Ad oggi, IJ4EU ha erogato oltre 4,2 milioni di euro in sovvenzioni a favore di progetti transfrontalieri, consentendo a centinaia di giornalisti di condurre indagini ambiziose. IJ4EU è gestito da un consorzio di quattro organizzazioni non governative: l'International Press Institute (Ipi), l'European Journalism Centre (Ejc), l'European Centre for Press and Media Freedom (Ecpmf) e l'Arena for Journalism in Europe (Arena). Il programma è cofinanziato dal programma Europa creativa della Commissione europea. Riceve ulteriori finanziamenti da fondazioni filantropiche tra cui Fritt Ord e la Isocrates Foundation.